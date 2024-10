Manuel Molnar ist in der Sparkasse Oberösterreich für Firmen, Filialen und Privatkunden zuständig.

OÖNachrichten: Die Österreicher konsumieren trotz eines hohen Reallohnzuwachses wenig und sparen dafür viel. Zu viel? Manuel Molnar: Die Österreicher sparen zu viel – und sie sparen auch falsch. Die Sparquote ist in Österreich mit knapp zehn Prozent extrem hoch. Nach den Lohnrunden hätte man sich erwarten können, dass die Konsumlaune steigt. Aber das verhindert die Unsicherheit wegen der globalen politischen Verwerfungen. Die Österreicher halten außerdem am Sparbuch und am Bausparer fest,