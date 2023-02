Die Österreich Werbung hat eine neue Chefin

Astrid Steharnig-Staudinger ist neue Geschäftsführerin der Österreich Werbung (ÖW): Das gab Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler heute, Freitag, per Aussendung bekannt. Steharnig-Staudinger tritt ihren neuen Posten im Mai an. Die ÖW hat 220 Mitarbeiter.

Die gebürtige Kärntnerin folgt Lisa Weddig: Die frühere Tui-Österreich-Chefin hatte ihren Abgang aus persönlichen Gründen im November bekannt gegeben. Steharnig-Staudinger hat sich gegen 32 weitere Bewerber durchgesetzt. Ihr Vertrag läuft für fünf Jahre.

Eine starke Persönlichkeit an der Spitze der ÖW sei derzeit besonders wichtig, so Kraus-Winkler: Der Tourismus stehe vor entscheidenden Weichenstellungen. Die Reiselust sei ungebrochen, in Österreich, aber auch auf den wichtigen Märkten. Reisebarrieren wurden abgebaut und auch die Reisebudgets der Gäste sind – trotz spürbarer Teuerung – vorhanden. Aber Österreich stehe im harten Wettbewerb und konkurriert mit Destinationen in Europa und auf der ganzen Welt.

Autor Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl