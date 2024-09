"Die Menschen möchten die Energiewende"

71 Prozent der Österreicher wollen den Ausbau von Wind- und Sonnenkraft sowie von Biomasse, weil es für sie eine Investition in die Zukunft des Landes bedeutet, hat eine Gallup- Umfrage ergeben, die der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) am Dienstag Vormittag in Wien präsentierte. "Die Menschen wollen das, obwohl sie glauben, dass die Energiewende kurzfristig Energie nicht billiger macht", sagte Martina Prechtl-Grundnig, EEÖ-Geschäftsführerin.

Martina Prechtl-Grundnig Bild: Volker Weihbold

Zwei Drittel der Österreicher stimmen sehr oder ziemlich zu, dass die Energiewende Arbeitsplätze schafft und Wirtschaftswachstum bringt. Ebensoviele erwarten sich dadurch eine Erhöhung der Versorgungssicherheit.

Wichtige Gesetze fehlen

Insofern wünscht sie der Dachverband noch von dieser Bundesregierung, dass das für die Energiewende dringend nötige Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) und das Erneuerbare Gase Gesetz (EGG) noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden müssen. Vieles sei in den fünf Jahren zwar gelungen, so Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria, doch Gesetze wie die oben genannten lägen fertig verhandelt in der Schublade, "wo sie vergammeln".

Auch eine Vereinheitlichung der Gesetze, die für den Ausbau erneuerbarer Energieanlagen beachtet werden müssen, sei dringend notwendig. Immitzer berichtet, dass etwa ein PV-Anlagenbauer, der im gesamten Bundesgebiet tätig ist, 36 Gesetze kennen und beachten müsse. "Darum braucht es das Erneuerbaren Ausbau Gesetzt, weil der Bund für die Länder den Rahmen vorgeben muss. Mit den Bundesländern alleine kommen wir nicht weiter bei der Energiewende", so Immitzer. Es brauche österreichweit einheitliche Genehmigungsverfahren.

Christoph Pfemeter, Geschäftsführer des Österreichischen Biomasse-Verbands (ÖBMV) zieht folgendermaßen Bilanz über die ablaufende Regierungsperiode: "Die Wärmewende, also der Ausstieg aus Ölheizungen, ist mit dem Kesseltauschförderprogramm sehr gut aufgestellt, hier braucht es nun vor allem Kontinuität." Im Strombereich seien die Fördermechanismen für die Produktion von Winterstrom unzureichend, hier würden die Ziele sicher verfehlt. Und "ohne das Erneuerbares-Gas-Gesetz bleiben der Ausstieg aus russischem Gas und die Erreichung der Grüngas-Ziele illusorisch.“

Autorin Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft Ulrike Rubasch