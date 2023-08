Die Mehrarbeitsfalle

Am Freitag werden die Arbeitsmarktzahlen für den August veröffentlicht. Und man kann davon ausgehen, dass die Arbeitslosenrate wieder steigen wird. Allerdings bleibt das Problem des Arbeitskräftemangels erhalten. Der Ruf nach Anreizen, mehr und länger zu arbeiten, ist lauter (und zielführender) als jener nach einer 32-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich. Allein, er wird nicht erhört, weil sich Mehrarbeit in Österreich kaum auszahlt. Das lässt sich an mehreren Beispielen aufzeigen. Wer zum