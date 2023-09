Die Lohnrunde und der gordische Knoten

Vor Lohnrunden sehen die Verhandler entweder nach vorne oder in den Rückspiegel. Je nachdem, was ihnen günstiger erscheint. Das ist auch heuer nicht anders. Und bevor die Gewerkschafter am 25. September den Verhandlungsführern der Metalltechnischen Industrie ihre Forderungen für ihre 130.000 Beschäftigten überreichen, richtet man einander über die Medien den jeweiligen Blickwinkel aus.