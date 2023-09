"Die Leute wollen stöbern"

Eine Packung mit neun Rollen ultraweichem Toilettenpapier, eine Papierschneide- und Falzmaschine, ein Spielzeugtoaster, Socken mit Spiderman-Motiv und eine Katzenspieldecke: das ist nur ein kleiner Einblick in das Sortiment von Action. Der Diskonter im Nicht-Lebensmittelbereich, vor 30 Jahren in den Niederlanden gegründet und mittlerweile in elf europäischen Ländern präsent, ist auch in Österreich auf Expansionskurs.