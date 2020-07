Gestern wurden die Jobabbau-Pläne der Volkswagen-Tochter MAN aufgekocht. Der Konzernbetriebsrat hat in einem Interview die – bereits im März bekannt gegebene – Streichung von 6000 Stellen (von derzeit 36.000) in dem Nutzfahrzeug-Konzern bestätigt. "Laut Unternehmen sollen all diese Arbeitsplätze in Deutschland und Österreich wegfallen", sagte Betriebsratschef Saki Stimoniaris der Börsen-Zeitung.