Die künstliche Intelligenz hält Einzug in den Schlachthöfen

Die Qualitätsbeurteilung von Fleisch ist ein wichtiger Prozess in den Schlachthöfen: Nach dem Schlachtvorgang und der Beschau durch einen Tierarzt stellen Mitarbeiter der Qualitätssicherung etwa das Schlachtgewicht fest und nehmen anhand von Fett- und Fleischanteil die Einstufung in die Handelsklasse vor.

„Die neutrale Qualitätsbeurteilung ist die Grundlage für eine faire Abrechnung zwischen Landwirten und Schlachtbetrieben“, sagt Markus Koblmüller, Geschäftsführer des Landesverbands für Leistungsprüfung (LfL), der mit 200 Mitarbeitern in Oberösterreich 25 Schlachtbetriebe mit 30 Standorten betreut. Der Marktanteil beträgt 35 Prozent. Um die Vorgänge zu optimieren, arbeiten die österreichischen Klassifizierungsdienste mit einem deutschen Softwareunternehmen am Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI). Derzeit wird die KI anhand von Kamerabildern und den Ergebnissen der subjektiven Qualitätsbeurteilungen trainiert. Drei Pilotbetriebe gibt es, der Einsatz soll laut Koblmüller für bestimmte Bereiche, etwa Rinderklassifizierung, heuer anlaufen und sukzessive erweitert werden.



„Von der Arbeit profitieren Konsumenten und auch bäuerliche Betriebe, weil sie eine faire Bezahlung erhalten und weil ihre Interessen gegenüber dem Handel gestärkt werden“, sagt Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich.

Franz Waldenberger (l.), Markus Koblmüller Bild: LKOÖ

Zum Regierungsprogramm sagt Waldenberger: „Details fehlen, aber es stellt eine gute Basis für die Arbeit in den kommenden fünf Jahren dar.“ Wichtig sei Rechtssicherheit für die Betriebe: So ist im Programm vorgesehen, dass die Übergangsfrist für ein Verbot der unstrukturierten Vollspaltenbuchten in Schweineställen bis spätestens Ende Mai neu zu regeln ist. Dass bei Handelsabkommen die EU-Qualitätsstandards Voraussetzung für eine Agrarmarktöffnung sein müssten, sei zu begrüßen.



Vorgesehen sind auch ein „ambitionierter Ausbau der Bio-Landwirtschaft“ und eine Stärkung der regional, biologisch und tiergerecht erzeugten Lebensmittel in der öffentlichen Beschaffung. Laut Waldenberger ist es positiv, dass die Regierung hier nicht nur Ziele vorgibt, sondern diese auch laufend evaluieren will.

