Die "Krisenwährung Gold" ist gefragt wie nie

Der Goldpreis befindet sich derzeit im Höhenflug: An der Börse in London kletterte die Notierung am Dienstag im Mittagshandel auf den Höchstwert von 2525 US-Dollar (2287 Euro) je Feinunze (entspricht in etwa 31,1 Gramm). Seit Jahresbeginn ist der Goldpreis um mehr als 20 Prozent gestiegen.

Ein Grund für die Entwicklung ist die erwartete Zinssenkung in den USA: "Der wichtigste Treiber ist die Erwartung, dass die US-Notenbank schon bald, das heißt im September, mit Zinssenkungen beginnt, und das sogar recht kräftig", sagt Rohstoffanalyst Carsten Fritsch von der Commerzbank. Mittlerweile rechne der Markt mit mindestens 25 Basispunkten Zinssenkungen im September und rund 100 Basispunkten Zinssenkung bis Ende des Jahres. Das sei deutlich mehr, als noch vor einigen Wochen erwartet worden war.

In Zeiten hoher Zinsen auf dem Kapitalmarkt ist Gold als Geldanlage im Nachteil, weil es keine Zinserträge abwirft. Sinken die Zinsen, wird das Edelmetall als Anlageform wieder interessanter. Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus, führt den schwachen Dollar als Grund ins Treffen: Gold werde vor allem in Dollar gehandelt, was die Nachfrage treibe.

Fritsch betonte gegenüber tagesschau.de, dass viele Investoren aus Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten den Goldanteil in den Depots aufstocken würden. Gold gelte als sicherer Hafen.

Nicht nur Privatanleger und Investoren, sondern auch Zentralbanken würden sich mit Goldreserven eindecken, besonders jene im asiatischen Raum. Der Goldanteil in den Währungsreserven dieser Schwellenländer sei im Vergleich mit jenem der Industrienationen noch gering.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper