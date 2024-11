Die Krise in Deutschland trifft auch die Industrie in Oberösterreich

Die Krise der deutschen Autoindustrie, die politische Unsicherheit samt Neuwahlen und die befürchteten Strafzölle der USA unter ihrem künftigen Präsidenten Donald Trump beschäftigen heimische Unternehmen, die zusehends mit Sorgen in die USA und nach Deutschland blicken. "Wir befinden uns in einer enormen Abwärtsspirale", sagt etwa Peter Sticht, Geschäftsführer der Stiwa Holding in Attnang-Puchheim mit mehr als 2000 Mitarbeitern.