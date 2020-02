Weil der US-Amerikaner Frank McNamara 1950 beim Abendessen seine Geldtasche vergessen hatte, hinterließ er als Sicherheit seine Visitenkarte. Er versprach, das Geld nachzureichen.

Diese Geschichte gilt als Geburtsstunde der Kreditkarte. Nur: Sie ist ein PR-Schmäh von Diners Club. Richtig ist hingegen, dass das Unternehmen am 8. Februar 1950 die weltweit erste Kreditkarte auf den Markt brachte. Die Idee, Rechnungen später zu begleichen, hatte McNamara am Schreibtisch.

Frank McNamara, Börsenmakler und Gründer von Diners Club Bild: Diners Club

Was zu Beginn in 27 New Yorker Restaurants gültig war, nutzen heute Milliarden Menschen weltweit. Die Kreditkarte ist vor allem im Ausland oft alternativlos, wenn man in Restaurants zahlt oder ein Auto mietet. Den Markt bestimmen Diners Club, American Express, Mastercard und Visa. 2,8 Milliarden Karten gibt es weltweit, mehr als eine Milliarde in den USA.

Hand als Karten-Ersatz?

Konkurrenz erwächst den Kreditkartenanbietern aus dem eigenen Land. Technologiekonzerne wie Google, Apple oder Amazon sind auf den Zug aufgesprungen. Der Online-Handelsriese kündigte vor kurzem an, die Kreditkarte durch die Hand ersetzen zu wollen. Für den Zahlvorgang sollen Kartennummer und biometrische Daten der Hand verknüpft werden. Bei Apple ist die Kreditkartenfunktion per App im iPhone integriert.

Amazon plant, die Kreditkarte durch die Hand zu ersetzen. Bild: Reuters

Trotz der digitalen Angebote greifen die Nutzer weiterhin zur physischen Karte – auch in Österreich: Im dritten Quartal 2019 waren hierzulande 3,64 Millionen Kreditkarten im Umlauf. Diese Zahl steigt laut Angaben der Oesterreichischen Nationalbank jedes Jahr leicht. Im Durchschnitt zahlen die Österreicher 77 Euro pro Transaktion mit Kreditkarte. Wie viele Landsleute mit ihrer Karte den Rahmen überziehen, ist statistisch hingegen nicht erfasst.

Zahlen und Fakten

2,8 Milliarden Kreditkarten sind weltweit im Umlauf. Mehr als eine Milliarde entfallen auf die USA. Jeder US-Bürger besitzt im Schnitt vier Karten, geht aus Statistiken hervor.

3,64 Millionen Kreditkarten gab es im dritten Quartal 2019 in Österreich. Mit diesen Karten wurden laut der Nationalbank 59 Millionen Transaktionen im In- und Ausland getätigt.

77 Euro überweist jeder Österreicher im Schnitt, wenn er mit Kreditkarte zahlt.

Die Krux mit der Gebühr

Wien. Bei einer Zahlung mit Kreditkarte fallen Gebühren an. Diese betreffen Nutzer, Händler, Banken und Kartenanbieter.

Nutzer entrichten eine Inhabergebühr an die Bank. Der Händler muss eine Lizenzgebühr zahlen, um Kartenzahlung anbieten zu können. Die Bank leitet diese Gebühr an Kreditkartenfirmen weiter. Fällig wird zudem eine Interbankengebühr. Diese wird von der Händlerbank an die kartenausgebende Bank gezahlt. Das alles verteuert die Kartennutzung.

Für Trafiken gelten bei Gebühren für Kreditkarten Ausnahmen. Bild: Volker Weihbold

Daher hat die EU 2015 eine Richtlinie eingeführt. Die Interbankengebühr wurde auf 0,3 Prozent je Transaktion gedeckelt.

„Die Idee war zwar richtig, an der Umsetzung hapert es aber“, sagt Sinan Ibili, Experte für bargeldlosen Zahlungsverkehr in der Wirtschaftskammer. Kreditkartenanbieter umgehen die Richtlinie, indem sie etwa die Gebühren für die Bereitstellung der Anlagen erhöhen. Das zwingt viele Händler, Gebühren an die Kunden weiter zu verrechnen.

Ausnahmen gelten für Trafikanten, sagt Ibili. Da sie an Tabakpreise gebunden seien, können sie Gebühren nicht weitergeben.

Artikel von Martin Roithner Redakteur Wirtschaft m.roithner@nachrichten.at