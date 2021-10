Zuversicht und eine hohe Konsumlaune herrschen derzeit in Österreich vor: Das ist die Kernaussage des Wirtschaftsbarometers, das das Linzer Meinungsforschungsinstitut Spectra für die OÖN und die Bundesländerzeitungen erstellt hat (Details dazu in der Grafik). "Nach mehreren Lockdowns drücken die Menschen ihre wiedergewonnene Freiheit in gesteigerter, man möchte fast sagen unbändiger Konsumlust aus", sagt Spectra-Chef Peter Bruckmüller.