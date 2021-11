"Die Klimakonferenz in Glasgow hat einige Türen geöffnet"

Mit dem Dekan der FH Steyr, Heimo Losbichler, diskutierten Arbeitsminister Martin Kocher, Energie-AG-Vorstand Stefan Stallinger und Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer, die der Klimakonferenz sehr wohl positive Seiten abgewinnen konnte. "Da wurden Türen geöffnet, die bisher verschlossen waren", sagte Hummer und verwies auf die bilateralen Gespräche China-USA. Aber auch, dass Indien, wenn auch spät, bereit war, sich zum Kohleausstieg zu bekennen, sei ein Fortschritt gewesen.

Energie-AG-Vorstand Stallinger sieht die Konferenz ebenfalls positiv, wenn auch die großen Ziele, die dort formuliert wurden, beim Herunterbrechen auf konkrete Maßnahmen schnell zeigten, wie groß die Herausforderungen seien. Als Beispiel nannte er Australien, das um 30 Milliarden US-Dollar Kohle exportiere. "Das ist die Energiemenge, die Österreich in zehn Jahren verbraucht", sagte Stallinger. Das zeige die gewaltige Herausforderung, vor der das Land bei der Dekarbonisierung stehe.

Zielkonflikt mit Naturschutz

Aber auch das Ziel, dass Österreich die Stromerzeugung bis 2030 auf erneuerbare Quellen umstellen will, sei eine Herausforderung. Die Energie AG wolle zwei Prozent der zusätzlichen erneuerbaren Strommenge bereitstellen. "Das klingt nach sehr wenig, erfordert aber Investitionen in der Höhe von 730 Millionen Euro", sagte Stallinger. Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen stoße man schnell auf einen Zielkonflikt: Klimawandel und Naturschutz. "Hier bräuchten wir eine Vorrangstellung zur Umsetzung der Klimaziele", betonte Stallinger.

Zuversichtlich waren aber alle Diskutanten, dass sowohl die Transformation in die CO2-freie Zukunft gelingen könne als auch in der Hinsicht, dass Österreich große Chancen habe, hier vorne dabei zu sein. Wichtig sei aber, sich nicht in Bürokratie zu verzetteln, sondern Innovationen zu fördern.

Welche Auswirkungen dieser Umbau auf den Arbeitsmarkt haben werde, lasse sich schwer abschätzen, sagte Minister Kocher. Die ständige Qualifikation der Arbeitnehmer sei aber in diesem Zusammenhang noch wichtiger geworden.

Auf die Frage, ob eine verstärkte regionale Produktion als Alternative zu globalen Lieferketten eine Möglichkeit wäre, um den Klimaschutz voranzutreiben, warnte der Ökonom Kocher, die Globalisierung habe uns in den vergangenen Jahrzehnten gewaltige Wohlstandsgewinne gebracht. Entscheidend sei hier vielmehr Kostenwahrheit beim Transport und auch beim CO2-Ausstoß. "Es muss nicht immer heißen: Regional geht vor. Die Mischung macht’s", sagte Kocher.

In der öko-sozialen Steuerreform sieht Wirtschaftskammer-Präsidentin Hummer einen guten Ansatz. "Sie wird wirken, weil CO2 erstmals einen Preis bekommen hat." Das sei natürlich nur ein erster Schritt, und man müsse weiter an diesem Rad drehen.