Die Klimakonferenz geht in die Verlängerung

Dass sich der Gipfel am elften Verhandlungstag dem Ende zuneigt, war am Freitag auf dem Gelände der UN-Klimakonferenz nicht zu übersehen. Auf den Gängen bewegten sich deutlich weniger Menschen als noch in den vorangegangenen Tagen. Viele der Zehntausenden Teilnehmer aus rund 200 Staaten dürften bereits die Heimreise angetreten haben. Erste Abbauarbeiten wurden begonnen – immerhin war der Freitag offiziell der letzte Tag der COP29.