Eine positive Zwischenbilanz über das bisherige Weihnachtsgeschäft ziehen die SES-Einkaufszentren, die zum Lebensmittelhändler Spar zählen. "Die Kaufkraft ist da, die Umsätze liegen über dem Niveau von 2019", sagte gestern, Mittwoch, Christoph Andexlinger, Geschäftsführer von SES Spar European Shopping Centers.

Die SES betreibt 30 Einkaufszentren in sechs Ländern, in Oberösterreich gehören die Weberzeile in Ried im Innkreis, die Varena in Vöcklabruck und das max.Center in Wels dazu. Die Stimmung der Händler in den Einkaufszentren sei "sehr positiv". Auch bei der Frequenz könne man an die Vorkrisenzeit anknüpfen. Nun komme es auf die restlichen Tage bis Weihnachten an, sagte Andexlinger. In größeren Einkaufszentren betrage die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 100 Minuten, in kleineren eine Stunde.

Die hohen Energiepreise beschäftigen auch SES. "Einen Teil der Steigerungen müssen wir an unsere Mieter weitergeben", sagte Andexlinger. Man dürfe aber nicht vergessen, dass nicht nur Kosten, sondern auch Umsätze steigen.

