Die kalte Progression einfach erklärt

Das heißt, die Löhne und Gehälter werden je nach Höhe mit unterschiedliche Steuertarifen besteuert. Diese Tarife steigen mit dem Einkommen bis 50 Prozent, in seltenen Fällen sehr hoher Einkommen sogar bis 55 Prozent.

Die erste Tarifstufe beginnt bei 11.000 Euro an zu versteuerndem Einkommen, ab hier werden 20 Prozent Steuer fällig. Ab 18.000 Euro sind es dann schon 32,5 Prozent, ab 31.000 Euro 42 Prozent, ab 60.000 Euro 48 Prozent und ab 90.000 Euro 50 Prozent. Die Tarifstufe 6 beginnt erst bei einem Jahreseinkommen von einer Million Euro.

Das Problem ist, dass diese Tarifstufen nicht angepasst wurden, sie sind starr. Gehaltserhöhungen, die ja auch dazu angetan sind, die Inflation auszugleichen, haben regelmäßig zur Folge, dass man in die nächsthöhere Tarifstufe rutscht und der Zuwachs überdurchschnittlich so besteuert wird, dass unter Berücksichtigung der Inflationsrate von der Steigerung nichts bleibt. Das bedeutet, dass der Staat die Gehaltserhöhung kassiert. Das ist also eine versteckte Steuererhöhung oder eine Inflationssteuer und hat den Finanzministern in der Vergangenheit immer wieder die Milliarden in die Kasse gespült. Laut Berechnungen der Denkfabrik Agenda Austria müsste die erste Tarifstufe im kommenden Jahr auf 12.916 und im Jahr 2025 auf 13.596 Euro steigen, um die kalte Progression zu vermeiden.