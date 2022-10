Die Industriekonjunktur trübt sich ein

Österreichs Industriekonjunktur hat sich im Oktober weiter eingetrübt: Der Einkaufsmanagerindex der UniCredit Bank Austria fiel auf 46,6 Punkte und lag damit den dritten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle (50 Punkte). Ausschlaggebend für die Entwicklung war ein deutlicher Rückgang bei den Neuaufträgen.

Die Anzeichen, dass die heimische Industrie in eine Rezession geschlittert sei, hätten sich damit deutlich verstärkt, so die Bank. Der Subindex für die Neuaufträge sank von September auf Oktober besonders deutlich von 38,6 auf 32,9 Punkte. Der Nachfragerückgang habe die Unternehmen überrascht. "Die Anpassung an die geringeren Produktionserfordernisse erfolgte so verhalten, dass die Lagerbestände an Vormaterialien im Oktober zunahmen, sogar stärker als im Vormonat", erklärte Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl.

Bereits in einer Rezession angekommen ist die deutsche Wirtschaft laut dem Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW): Dieses rutschte im Oktober deutlich ab und liegt bei 74,3 Punkten.

Sofern es zu keinem Gasmangel komme, dürfte die Wirtschaft aber deutlich weniger schrumpfen als während der Finanzkrise oder im ersten Jahr der Corona-Pandemie, hieß es vom DIW.