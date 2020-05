"Die hohe Eigenkapitalquote gibt uns Sicherheit"

Eine Grundlage für die finanzielle Stabilität sei, so der Zulieferer, die traditionell hohe Eigenkapitalquote. Diese lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 49 Prozent.

"Das gibt uns die finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit, das Unternehmen auch durch schwierige Zeiten mit klarem Kurs und sicherer Hand zu steuern", sagt der Vorstandsvorsitzende F. Peter Mitterbauer. Genutzt wird auch das Corona-Kurzarbeitsmodell. Die Eigentümerfamilie hat außerdem für die Mitarbeiter einen Nothilfefonds mit 500.000 Euro eingerichtet. Diese Gelder müssen nicht zurückbezahlt werden.

Rekord-Umsatz knapp verfehlt

Rückblickend hat sich das mit 31. Jänner abgelaufene Geschäftsjahr stabil entwickelt. Trotz deutlicher Verlangsamung des weltweiten Wirtschaftswachstums und trotz teilweise stark rückläufiger Absatzmärkte etwa im Automobilgeschäft konnte die Miba laut eigenen Angaben ihre Position in den wichtigsten Kundensegmenten halten und teilweise sogar stärken. Der Jahresumsatz betrug 977 Millionen Euro. Das entspricht gegenüber dem Rekordwert von 985 Millionen im Jahr davor einem leichten Rückgang um 0,8 Prozent. 53 Prozent ihres Umsatzes hat die Unternehmensgruppe im Industriegütergeschäft erwirtschaftet, 47 Prozent im Automobil-Sektor. Die aktuellen Ertragszahlen werden trotz OÖN-Nachfrage nicht veröffentlicht. Ein Jahr zuvor lag der Gewinn vor Steuern (EBT) der Miba AG bei 35,9 Millionen Euro, der Bilanzgewinn betrug 70 Millionen Euro.

"Es hat sich auch im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich gezeigt, dass die Miba mit ihrem breiten Produktportfolio einem geringeren Marktrisiko ausgesetzt ist als Unternehmen, die nur in einem einzigen Kundensegment tätig sind", sagt Mitterbauer. Überzeugt ist der Miba-Chef, dass die "Megatrends" Dekarbonisierung und Digitalisierung die Coronakrise überdauern werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen 54 Patente angemeldet, 373 hält es insgesamt. 2019/20 hat die Miba 115 Millionen Euro investiert: mehr als 70 Millionen in Sachanlagen, 40 Millionen in Forschung und Entwicklung und 2,7 Millionen in die Ausbildung der Mitarbeiter.

