"Die Lebensmittelversorgung ist gesichert." Egal, mit welchem Landwirt die OÖN bei einem Rundruf unter heimischen Bauern sprachen – jeder sagte diese in Zeiten von Corona beruhigenden Worte. "Die Herausforderung ist, die Betriebe am Laufen zu halten", so Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger.