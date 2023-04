Die Gülle von Rindern und Schweinen ist 139 Millionen Euro wert

"Gülle ist ein wichtiges Produktionsmittel", sagte Oberösterreichs Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Wird Gülle als Dünger ausgebracht, verbessert das die Fruchtbarkeit der Böden: Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor, Kalium, Schwefel, Magnesium, Eisen und Zink werden so auf die Felder gebracht.

Oberösterreich ist mit rund 9,5 Millionen Kubikmeter Gülle von Rindern und Schweinen pro Jahr das Bundesland Nummer eins bei diesem flüssigen Wirtschaftsdünger. Der Anteil beträgt knapp 40 Prozent, weil Oberösterreich auch beim Anteil der Tierhalter führend ist. Die Gülle sei ein Teil der Kreislaufwirtschaft und stärke die Versorgungssicherheit in Oberösterreich, sagte Waldenberger. Die Landwirte seien dadurch weniger abhängig von Importen und den zuletzt stark gestiegenen bzw. schwanenden Preisen für Mineraldünger.



Wenn man die aktuellen Preise für Stickstoff-, Phosphor- und Kalium-Mineraldünger hernimmt, ist die Gülle derzeit rund 139 Millionen Euro wert. Anfang 2022 waren es noch knapp 50 Millionen Euro, zu Spitzenzeiten (März 2022) mehr als 150 Millionen Euro. Dank eines laufend verbesserten Dünger-Managements seien auch die Erträge in Oberösterreich gesteigert worden, sagte Helmut Feitzlmayr, Pflanzenbau-Abteilungsleiter der Landwirtschaftskammer.



Das Volumen an Dünger ist aufgrund des rückgängigen Tierbestands in den vergangenen Jahren leicht gesunken. Stark ging seit 2015 der Absatz von Mineraldünger zurück - zwischen 26 und 45 Prozent, je nach Inhaltsstoff. Das geht aus österreichweiten Zahlen hervor. Vor allem jüngst habe es einen Einbruch gegeben, so Feitzlmayr - wegen der hohen Preise. Stickstoff-Mineraldünger kostete im Vorjahr bis zu rund 1000 Euro pro Tonne. Jetzt liegt der Preis bei rund 450, vor der Krise waren es etwa 270 gewesen. Die Lage bei Phosphor- und Kalium-Mineraldünger ist nach wie vor angespannt, die Preise betragen 900 bis 1000 Euro, vor der Krise waren es etwa 400 Euro.



Feitzlmayr wies auch darauf hin, dass die bodennahe Gülle-Ausbringung eine "oberösterreichische Erfolgsgeschichte" sei. Landwirte stellen um und verbessern ihre Methoden. Investitionen werden seit Jahren gefördert. Die Menge des Düngers, der bodennah ausgebracht und damit nicht durch die Luft geschleudert wird, ist in Österreich seit 2007 von weniger als einer Million auf rund 5,3 Millionen Kubikmeter gestiegen. Heuer werden es rund sieben Millionen sein. Laut den Vorgaben der EU müssen es bis 2030 15 Millionen sein, um die Ziele bei der Reduktion der Ammoniak-Emissionen zu erreichen. Man sei auf einem guten Weg, auch wenn es noch herausfordernd sei, vor allem wegen der gestiegenen Kosten und langen Lieferzeiten für Gülletechnik, sagte Feitzlmayr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens