Die grüne Transformation kommt in die Gänge

Als "Österreichs Antwort auf den US Inflation Reduction Act" bezeichnete Österreichs Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) die 600 Millionen Euro, die bis 2026 in heimische Betriebe und Förderorganisationen fließen sollen. Bis Ende des Jahrzehnts stelle das Wirtschaftsministerium gemeinsam mit dem Klimaministerium insgesamt 5,7 Milliarden Euro zur Verfügung, so der Minister am Dienstag.

Es gehe in dieser Klima- und Transformationsoffensive darum, von fossiler Energie wegzukommen und die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren.

Die Umsetzung der Transformationsförderungen laufe über drei Schienen: Die Programme, die über die Förderagenturen FFG und aws (Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH) abgewickelt werden, stehen "für alle zukunftsträchtigen Technologien und für alle Organisationsgrößen", beispielsweise alternative Antriebssysteme und effizientere Batterien. Mehrfach betonte man die "Technologie-Offenheit", die in der Industrie häufig zu kurz kommt. Bis 2026 stehen auf diesem Weg 300 Millionen Euro zur Verfügung.

Die zweite Förderschiene sind Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter. In den nächsten Jahren stünden dafür 50 Millionen Euro zur Verfügung, zehn Millionen Euro davon heuer. Die Beantragung sogenannter Skills Schecks ist ab nächster Woche möglich.

Noch nicht in die Gänge kommt die dritte Förderschiene: die Standort- und Investitionsförderung. Der europäische Beihilfenrahmen wird derzeit noch überarbeitet. Industrie und Wirtschaftskammer begrüßten die Offensive, insbesondere, weil Förderschwerpunkte bei Autos und in der Halbleiterindustrie gesetzt würden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper