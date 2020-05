Noch nie in der Geschichte der Europäischen Union gab es ein finanziell so großes Gemeinschaftsprojekt wie das Corona-Hilfspaket. Dieses hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen. Um die Dimension dieses größten Hilfspakets in der EU-Geschichte zu erfassen, haben wir anschauliche Vergleiche für Sie zusammengefasst.