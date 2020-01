Die große Aufregung um das mögliche Ende der kleinen Kupfermünzen

Die kleinen Münzen sind ein unglaublicher Kostenfaktor und mit großem Aufwand verbunden. Uns als Bäcker wäre die bargeldlose Bezahlung am liebsten", sagt Stefan Freilinger, Verkaufsleiter der Engerwitzdorfer Bäckereikette Honeder. Zusätzlich zu den 20 bestehenden Filialen plant das Familienunternehmen, kommendes Jahr das erste bargeldlose Geschäft im Zentralraum zu eröffnen. Wie berichtet, hat die EU-Kommission einen Vorstoß zur Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münzen in der Eurozone mittels neuer Rundungsregeln bei der Barzahlung gemacht.

Während Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz und Österreichs Finanzminister Gernot Blümel (VP) den Plänen eine Absage erteilten, heißt es aus der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), dass die Abschaffung im Jänner 2021 beginnen könnte. Denn im Gegensatz zur Banknotenhoheit liegt das "Münzregal", also die Hoheit über die Münzordnung, bei den einzelnen Mitgliedsländern. Eine Reihe von Euro-Staaten hat die kleinen Münzen auch bereits vor Jahren abgeschafft. "Die Erfahrungen zeigen, dass kein Inflationsschub zu erwarten ist", sagt Josef Baumgartner, Inflationsexperte beim Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo).

Das Thema wurde auch in der aktuellen Sendung von OÖN-TV behandelt:

OÖN-TV Sendung vom 29.01.2020

Die Geldbörsen könnten bald um einiges leichter werden: Die EU erwägt die Ein- und Zwei-Cent-Münzen abzuschaffen. OÖNTV hat sich umgehört, wie die Oberösterreicher das finden. Vier Mediziner sind mit einem Buch an die Öffentlichkeit gegangen, in dem sie scharfe Kritik am Gesundheitssystem üben. Und: Bevor die erste türkis-grüne Arbeitstagung offiziell begonnen hat, sind am Mittwoch noch neun Regierungsmitglieder erneut angelobt worden.