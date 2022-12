Die größten Krisen der Geschichte: Wie Spekulanten mit der Eisenbahn Geld verloren

Die Weltwirtschaftskrise 1857: Die jungen Vereinigten Staaten weckten Hoffnungen und lockten viele – auch als Anleger. Am Ende stand der erste "Bank Run".

Sie gilt als erste Weltwirtschaftskrise – und war doch eine, deren Auswirkungen auf Nordamerika und Großbritannien beschränkt blieben: die Krise von 1857. Diesem kurzen Schock gingen Jahre des wirtschaftlichen Wachstums voraus. Die Goldfunde in Kalifornien hatten die Geldmenge wachsen lassen. Die Bevölkerung in den USA wuchs kräftig, weil als Folgen der frühindustriellen Massenarmut in Europa viele arbeitsfähige Menschen ausgewandert waren.