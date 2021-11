Mit April 2022 gibt es für die 3100 Mitarbeiter (davon knapp 2000 in Österreich) der Casinos Austria einen neuen Chef: Der Niederländer Erwin van Lambaart übernimmt von Bettina Glatz-Kremsner, die nicht mehr verlängern wollte. Van Lambaart übernimmt in einer schwierigen Phase der Transformation: Gesetzliche Änderungen stehen an, die beiden Haupteigentümer haben nicht immer gleiche Ziele, und auf dem Markt bläst dem Monopolbetrieb ein gewaltiger Gegenwind entgegen. Der Markt: Österreich ist