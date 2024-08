Die Gier nach den Mangan-Knollen

Am Freitag ging die Tagung der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) mit Sitz in Jamaica zu Ende. Der Druck von Industriekonzernen, endlich mit dem kommerziellen Abbau von Rohstoffen am Boden der Tiefsee zu beginnen, war zuletzt deutlich gestiegen. Dafür braucht es ein Regelwerk, das es jedoch nicht gibt.