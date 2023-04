Die Geschichte wiederholt sich: Wie Europa stets seinen Vorsprung verspielt

Ein einziger Tag und zwei nur scheinbar völlig unterschiedliche Ereignisse. In Brüssel legt die EU eine Strategie vor, die unter anderem die Sicherung der Produktion von Medikamenten in Europa zum Ziel hat. In Deutschland verkauft der Heizungsspezialist Viessmann sein Kerngeschäft um 12 Milliarden Dollar an einen US-amerikanischen Konzern.