Die gemeinnützige Lawog will die gewerbliche Arev übernehmen

Spektakuläre Transaktion in der oberösterreichischen Immobilienbranche: Die Lawog will die Arev übernehmen. Der Aufsichtsrat des gemeinnützigen Unternehmens unter dem Vorsitz von Herwig Mahr hat am Dienstag einstimmig beschlossen, einen Einstieg bei dem gewerblichen Unternehmen mit 26 bis 80 Prozent der Anteile wirtschaftlich, steuerlich, rechtlich und finanziell zu prüfen (Due Diligence). Auch für eine Absichtserklärung (Letter of Intent) hat es grünes Licht gegeben.