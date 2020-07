Seit wenigen Tagen ist Michael Strugl Präsident von Oesterreichs Energie und Sprecher der heimischen Strombranche. Mit Jahreswechsel folgt er Wolfgang Anzengruber als Verbund-Vorstandschef. Die zehn Jahre bedeuten für seine Branche einen Umbruch. OÖNachrichten: Sie sind vor eineinhalb Jahren von der Politik in die Wirtschaft gewechselt. Ist die Umstellung schon abgeschlossen? Strugl: Die ging binnen Tagen, weil es meiner Lebensplanung entsprochen hat. Ich wollte immer in die Wirtschaft. Was