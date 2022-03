"Die Gasrechnung kann sich verdoppeln oder verdreifachen"

"Niemand in der Politik hat sich dieses Themas wirklich angenommen", sagt Walter Boltz und kritisiert, dass es Österreich verabsäumt habe, sich in den vergangenen Jahren unabhängiger von russischem Gas zu machen. Der langjährige Chef der Energiebehörde E-Control sagt, die Politik hätte die Dominanz Russlands durchaus einschränken können. Als Eigentümer eines knappen Drittels an der OMV habe die Republik nichts unternommen. Die Folge: Österreich ist zu 80 Prozent und damit so stark wie wenige andere Länder von russischem Gas abhängig. Dabei hätte man schon früher den Import von Flüssiggas forcieren und die Speicher besser füllen können, sagte Boltz im ORF-Radio.

Auch ein Gasbevorratungskonzept hätte Österreich längst umsetzen können. Dieses wird nun diskutiert und sieht dem Vernehmen nach eine 80-prozentige Befüllung der Speicher vor. "Hier sind wir säumig", sagt Boltz.

Derzeit sind die Speicher zu rund 20 Prozent gefüllt. Das ist weniger als in anderen Ländern, aber Österreich verfüge über eine Kapazität von rund acht Milliarden Kubikmeter Speicher, das entspricht etwa einem Jahresverbrauch, heißt es bei der OMV.

Dramatisch auch für Firmen

Dass die Russen den Gashahn zudrehen, erwartet Boltz nicht. Dennoch werde sich der Preis noch erhöhen. Haushalte müssten mit einer Verdoppelung bis Verdreifachung der Gasrechnung im Vergleich zu den Kosten von 2019 rechnen. Bei Betrieben sei die Preissituation aber noch viel dramatischer. Einige Betriebe mit hoher Gas-Komponente könnten bald ihre Produktion drosseln, wenn sie die Kosten nicht mehr an die Kunden weitergeben könnten, sagt Boltz.

Tatsache ist aber, dass Russland im Vorjahr weniger Gas geliefert hat.