Die Fronius-DNA: Innovation und Reparatur

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß übt sich in Bescheidenheit: "Es gehört sicher auch viel Glück dazu, so erfolgreich zu sein." Das allein ist für die Begründung der Erfolgsgeschichte des oberösterreichischen Familienunternehmens freilich zu wenig. Mit Glück allein beschäftigt man nicht 8000 Menschen weltweit. Man setzt mit Glück nicht mehr als 1,1 Milliarden Euro um und expandiert nicht in einer Zeit, in der andere Restrukturierungsprogramme fahren müssen.