"Tatsache ist, wir befinden uns in einem harten Verdrängungswettbewerb. Da gibt es nichts wegzudiskutieren", sagt Christian Prechtl. Der 47-Jährige ist Inhaber der Injoy-Fitnesscenter in Eferding und Ried im Innkreis und Sprecher der Fitnessbranche in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. In unserem Bundesland gibt es 200 Fitnessstudios, davon zwei Dutzend im Raum Linz.