OÖN: Wie haben Sie Mario Draghis Rede 2012 und die damalige Zeit erlebt? Ewald Nowotny: Ich war in meinem Büro in der Nationalbank und wusste, dass Draghi an diesem Tag in London eine Rede halten wird. Wir waren alle tief besorgt über die Entwicklung des Euro-Raums. Ich war dann positiv überrascht über die starke und rasche Wirkung seiner Rede. Es war aber klar, dass konkrete Maßnahmen folgen müssen. Das ist mit der Schaffung des OMT-Programmes erfolgt, das schon allein durch seine Existenz