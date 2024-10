"Die Euphorie für die heimischen Lebensmittel ist leider verflogen"

"Wir verdienen leider nicht mehr das, was wir verdienen müssten", sagt Gerald Hackl, der Geschäftsführer des Linzer Lebensmittelkonzerns Vivatis undVorsitzende der Fachvertretung der Nahrungs- und Genussmittelindustrie in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Die gestiegenen Kosten für Personal, Rohstoffe und vor allem Energie könne man in den Preisen nicht mehr unterbringen. Das drücke die Margen, sagt Hackl im Branchentalk der OÖNachrichten und der Wirtschaftskammer Oberösterreich.