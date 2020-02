Es klang ein bisschen so, als würde EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen dem alten Kontinent Mut zusprechen, als sie am Mittwoch sagte: "Wir haben eine lange Geschichte des technologischen Erfolgs." Sie verwies darauf, dass 25 Prozent der Industrieroboter in Europa entwickelt würden. Doch sie weiß natürlich, dass Europa in der Entwicklung und Anwendung künstlicher Intelligenz sowie im Datenaustausch den USA und China hinterherhinkt.