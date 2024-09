"Man sollte die Erwartungen an KI nicht zu hoch schrauben"

Hochkarätig besetzte Gesprächsrunden bei den Digital Days im Oktober in Linz (Simlinger, fotogrothues.de)

"Wir sprechen so viel über Technologiethemen, und letzten Endes bleiben meistens zwei Emotionen übrig: hohe Erwartungen und Zukunftsangst. Beides ist unzutreffend", sagt Maximilian Böger. Es gehe darum, den Menschen die Möglichkeit durch die neuen Technologien wie etwa künstliche Intelligenz (KI) und den Nutzen für sich selbst aufzuzeigen.

Böger, der aus Norddeutschland kommt und seit zwölf Jahren in Bad Vöslau lebt, ist promovierter Betriebswirt und auf Geschäftsmodelltransformation, Plattformen und Zukunftstrends und -technologien spezialisiert. Über Innovationen und neue Geschäftsmodelle, die unsere Welt verändern werden, und welche Chancen und Herausforderungen sich daraus für Unternehmen ergeben, wird Böger am 2. und 3. Oktober bei der OÖNachrichten-Veranstaltung Digital Days sprechen (mehr dazu im Infokasten).

In Bezug auf Technologie gibt es laut Böger die Optimisten und die Pessimisten: "Die einen nutzen Technologien, um Probleme zu lösen, und hoffen, damit eine Lücke schließen zu können. Die anderen sehen sie eher als Herausforderung, weil sie nun noch etwas Zusätzliches lernen müssen, und weniger als Chance, eine nicht vorhandene Fähigkeit zu überspringen." Die Angst vor Arbeitslosigkeit, die KI in vielen Beschäftigen auslöse, sei ungerechtfertigt: "Selbst Firmen, die bereits komplett automatisiert produzieren, nutzen die Technologien nicht, weil sie Arbeitsplätze abbauen wollen, sondern weil sie die Leute nicht bekommen." Vonseiten der Arbeitnehmer brauche es die Bereitschaft, Neues zu lernen, "damit ist schon viel erreicht".

Maximilian Böger Bild: www.foto-grothues.de

KI für Alltagsprobleme nutzen

Unternehmen rät Böger, sich den neuen Technologien nicht zu verschließen, aber die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben: "Betriebe sollten KI erst für die Bewältigung ihrer Alltagsprobleme einsetzen, etwa für die Automatisierung von wiederkehrenden Verwaltungsaufgaben, den Import von Daten oder Anfragen an den Kundendienst. Nur bei wenigen wird sie zur Weiterentwicklung des Geschäftsmodells beitragen."

Dass die EU die Anwendung von KI durch den "AI Act" reguliert, sieht Böger kritisch: Ein solches Gesetz gebe es nur in der EU, wirtschaftlich drohe die Union, im Vergleich mit den USA und China ins Hintertreffen zu geraten. "Es braucht Regulierung, vor allem in Bezug auf KI in den sozialen Medien. Aber dann sollte es sie überall geben."

Geballte Ladung Digitalkompetenz mitten in Linz

Tickets für die Digital Days der OÖNachrichten am 2. und 3. Oktober in Linz und weitere Infos zu der Veranstaltung sowie zu allen Vortragenden finden Sie auf digitaldays.nachrichten.at

Es gibt spannende Vorträge und Workshops, zudem haben Sie die Gelegenheit zum Netzwerken.

Mit der OÖNcard erhalten Sie 25 Prozent Rabatt: Promocode OOENCARD_DD24 eingeben und sparen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr zum Thema Wirtschaft „Start-ups sind innovativ, weil sie es sein müssen“ LINZ. Digital Days: Gerold Weisz über das Erfolgsgeheimnis junger Unternehmen und was Etablierte davon lernen können „Start-ups sind innovativ, weil sie es sein müssen“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.