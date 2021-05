Die erste Milliarde in Oberösterreich

"Das Jahr hatte es in sich", bilanzierte Werner Zenz, Vorstandssprecher des Bankhauses Spängler, über das Corona-Jahr 2020. Die Nullzinsen und die Kapriolen an den Finanzmärkten infolge der Pandemie – beides konnte das auf Private Banking und Familienunternehmen spezialisierte Bankhaus mit Zentrale in Salzburg gut verdauen. Das Geschäftsjahr wurde mit einem satten Ergebnisplus abgeschlossen. Zum Anstieg des Betriebsergebnisses (EGT) um ein Drittel auf 10,1 Millionen Euro haben vor allem gestiegene Provisionen aus Wertpapiergeschäft sowie ein außerordentlicher Effekt beigetragen: der Verkauf des 44-Prozent-Anteils an der Spängler IQAM Invest GmbH. Ergebnismindernd haben sich die "aus kaufmännischer Vorsicht" gebildeten Risikovorsorgen in Höhe von sechs Millionen Euro ausgewirkt. Davon seien 3,2 Millionen Euro in Form einer Pauschalwertberichtigung, die als stille Rücklage fungiert.

Der Verkauf der Fondstochter IQAM Invest sei "keine leichte Entscheidung" gewesen. Mit den Einnahmen werde nun wieder in Substanz investiert, sagt Zenz. Die Spängler Bank will ihre Aktivitäten im Immobiliengeschäft ausweiten und ein zusätzliches Ertragsstandbein schaffen. Zudem wird im Juni mit Innsbruck die neunte Niederlassung gegründet. 260 Mitarbeiter sind in Österreichs ältester Privatbank beschäftigt.

Erfreulich habe sich auch das Geschäft in Oberösterreich entwickelt, berichtet Geschäftsführer Johann Penzenstadler. Erstmals konnte die Schwelle von einer Milliarde Euro bei den verwalteten Kundengeldern erreicht werden. 85 Prozent davon seien im Wertpapierbereich, die restlichen 15 Prozent in der Finanzierung. "Oberösterreich ist aufgrund seiner dynamischen Wirtschaft auch im Private Banking ein starker Markt", sagt Zenz. Finanzierungsseitig, also bei den Firmenkrediten, sei Oberösterreich sehr "kompetitiv".

In Summe konnte das Bankhaus Spängler sein Kundenvolumen an Einlagen, Krediten und Wertpapieren von rund 8,5 auf 9 Milliarden Euro steigern. Die Kernkapitalquote erhöhte sich von 13,1 auf 14 Prozent, sagte Zenz. (sd)