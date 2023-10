Die erste Frau im Vorstand der voestalpine kommt aus Deutschland

Der Aufsichtsrat der voestalpine hat angekündigt, den Namen der ersten Frau im Vorstand des Stahl- und Technologiekonzerns Mitte September bekannt zu geben. Das ist nicht passiert. Inzwischen ist der Name der Frau am Konzernsitz in Linz aber kein Geheimnis mehr: Mit Carola Richter kommt eine Managerin, die in den vergangenen 20 Jahren beim Chemiekonzern BASF Karriere gemacht hat.