Die Erde hat heute die Ressourcen des ganzen Jahres verbraucht

Mit dem heutigen Mittwoch haben die Menschen auf der Welt die für das gesamte Jahr zur Verfügung stehenden ökologischen Ressourcen aufgebraucht. Die Umweltorganisation Global Footprint Network hat den – je nach Übersetzung – Welterschöpfungs- oder Erdüberlastungstag heuer für 2. August errechnet.

Auf den ersten Blick sieht es nach einem Fortschritt aus, weil der Tag der Erdüberlastung im vergangenen Jahr der 28. Juli war. Der Schein trügt aber, wie Amanda Diep sagt, die Sprecherin von Global Footprint Network. Vielmehr würden sämtliche Daten jedes Jahr zurückliegend mit neuesten Datensammlungen und Methoden aktualisiert, um Vergleiche ziehen zu können. Demnach lag der Erdüberlastungstag 2022 nicht am 28. Juli, sondern eher am 1. August, also nur einen Tag vorher.

Die Umweltökonomin Sigrid Stagl sagt zu den Bewertungen und Ansätzen in den Berechnungen, dass diese seriös und umfangreich seien. "Ich war anfangs skeptisch, weil ich es für problematisch halte, alles auf eine Maßeinheit zu bringen. Aber ich gebe zu, der Effekt der Bewusstseinsbildung ist wichtig, das Aufrütteln ist wertvoll. Das Motto: ,Wir haben nur eine Erde‘ kommt an."

Sigrid Stagl, Umweltökonomin Bild: Lukas Pelz

Die Organisation berechnet zum einen, was die Natur ohne Verluste im Jahr produzieren und absorbieren kann. Dabei geht es unter anderem um Rohstoffe, Trinkwasser und Nahrungsmittel und um menschengemachten Müll und CO2-Emissionen. Das stellt sie dem gegenüber, was die Menschen mit ihrer Lebens- und Wirtschaftsweise verbrauchen. So legt Global Footprint Network den Tag fest, an dem alle Ressourcen des Jahres verbraucht sind. Ein Großteil geht auf die Treibhausgasemissionen zurück. Global könne man nur von der Zukunft Kapazitäten "ausborgen".

Stagl weist darauf hin, dass ein kleines Land wie Österreich, das seinen Erdüberlastungstag bereits am 6. April hatte, schon allein wegen der knappen Flächen im Nachteil sei und das Ökosystem daher rascher überlastet sei.

Weniger Verschwendung

"Der Welterschöpfungstag (Earth Overshoot Day) ist bedrohlich früh", so Miterfinder Michael Schwingshackl von der Plattform Footprint gemeinsam mit den Umweltschutzorganisationen WWF Österreich und Global 2000.

"Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien ist eine der zentralen Lösungen zur Energieeinsparung", sagte Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft.

Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger verweist auf die Rolle der Landwirtschaft als Energie- und Lebensmittellieferant und warnt vor zu viel Bodenverbrauch und Lebensmittelverschwendung.

