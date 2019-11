Am Mittwoch, 13. November, wird ab 15.30 Uhr in der WK in Linz über die "Energiewelt in Bewegung" gesprochen. Unter anderem diskutieren Günter Rübig, Obmann der Sparte Industrie in der WK, Energie AG-Generaldirektor Werner Steinecker und Barbara Schmidt (Oesterreichs Energie-Generalsekretärin). Anmeldung ist per E-Mail an veranstaltungsmanagement@wkooe.at oder unter online.wkooe.at/WKO/2019-35428 möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.