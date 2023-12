die eckdaten zum 400-millionen-euro-projekt der heinzel group

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Global sinkt die Nachfrage nach grafischen Papieren für Zeitungen, Kataloge, Magazine, Prospekte. Dafür steigt der Bedarf an Verpackungspapieren für Papier- und Wellpappe-Verpackungen.Daher werden die Papiermaschine 11 in Laakirchen sowie die ehemalige Papiermaschine 3 in Steyrermühl umgebaut. Vereinfacht: Weißes Papier wird auf braunes umgestellt. Dieses wird unter der Marke "starkraft" etwa für Brotsackerl, Suppenverpackungen und reißfeste Tragetaschen verwendet. Laakirchen ist heute schon zu 100 Prozent Altpapier-basiert und erzeugt dreischichtiges Wellpappe-Rohpapier für Verpackung.Mit dieser wird Wärme vorwiegend unterirdisch vom Standort Steyrermühl zum Werk in Laakirchen transportiert. Das Projekt befindet sich in der Vorplanungsphase, in der mögliche Varianten der Leitungsführung geprüft werden. "Das umfasst auch naturschutzrechtliche Fragestellungen sowie Schürf- und Probebohrungen", auch werde ein unabhängiges UVP-Verfahren durchlaufen, so das Unternehmen. Die technischen Herausforderungen sind keine kleinen. Zwei Mal muss die Traun gequert werden, damit die 3,2-Kilometer-Pipeline durch den Hügel zwischen den zwei Werken gezogen werden kann. Der Leitungskasten ist 4,50 Meter hoch. Das Projekt könnte 2027 in Betrieb gehen. Auf der Webseiteversucht das Unternehmen, über das Großprojekt zu informieren.