Eindringlicher kann ein Brief wohl kaum sein als der, den die Chefs der großen europäischen Düngemittelfirmen an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geschickt haben. Ihr Appell lautet, dass die EU Maßnahmen setzen müsse, um den Import von Pflanzendünger, der in Russland aus Erdgas hergestellt wurde, einzuschränken.