Die Digital-Konferenz im Herzen von Linz

Am 23. und 24. Oktober stehen die Promenaden Galerien in Linz ganz im Zeichen der Digitalisierung. Nach dem großen Erfolg des Vorjahres laden die OÖNachrichten zum zweiten Mal zu den Digital Days ein. Die Liste der Referenten, die bereits zugesagt haben, kann sich sehen lassen: Die Professoren wie Harald Kindermann und Andreas Auinger sind ebenso dabei wie Google-Österreich-Chefin Christine Antlanger-Winter und Michael Pachmajer, Director Digital Transformation bei PwC Deutschland, sowie Bernhard Prokop, Director Digital Transformation bei Turner International. Ebenfalls an Bord sind Stefanie Blaschke (Austrian Airlines), Guido Bülow (Facebook), Anja Obermüller (Runtastic) und Christian Renner (XXXLutz).

Die Digital-Konferenz findet am 23. und 24. Oktober von 9 bis 17 Uhr statt. Infos und Tickets für die Veranstaltung erhalten Sie auf www.nachrichten.at

