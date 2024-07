Die Bundesforste, ihre Seen und Fische in Oberösterreich

Die Österreichischen Bundesforste sind der größte Grundeigentümer in Österreich und besitzen auch die meisten Seen (78 gesamt) im Land – vom Wörthersee, dem Fuschlsee oder Altausseer See bis zum Traunsee und Attersee (siehe Grafik). Eine wichtige Rolle spielt dabei natürlich die Fischerei, auch wenn der Grundbesitz rechtlich nicht an Fischereirechte gekoppelt ist.