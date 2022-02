"Die Börsen sind nicht das Reich der Bösen"

In Zeiten niedriger Zinsen und hoher Inflation suchen die Menschen nach Alternativen für ihren privaten Vermögensaufbau und ihr Ansparverhalten: 22 Prozent der Österreicher haben Aktien (2021: 17 Prozent). 29 Prozent der Nicht-Aktienbesitzer interessieren sich für einen Kauf, wie aus einer von Meinungsforscher Peter Hajek im Auftrag des Aktienforums durchgeführten Studie hervorgeht.

Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV), sieht in dem steigenden Interesse auch einen Weckruf für die Politik: Die Menschen müssten auf ihrem Weg zum Kapitalmarkt unterstützt werden. Die Börsen seien nicht das Reich der Bösen. Für Anleger müsste es steuerliche Entlastungen geben, sagte Robert Ottel, Präsident des Aktienforums. Der Vorschlag von Finanzminister Magnus Brunner, Wertpapiere von der Kapitalertragsteuer zu befreien und gleichzeitig eine Behaltefrist einzuführen, sei richtig.

Knill forderte auch mehr Wissensvermittlung im Finanzbereich: Dies müsse zur schulischen Grundbildung gehören. Eine Möglichkeit, Erfahrungen in der Welt der Börsen zu sammeln, ist das Börsespiel von OÖN und Raiffeisen Oberösterreich: Noch bis 23. März kann man sich auf oon-boersespiel.at anmelden. Jeder Teilnehmer bekommt ein fiktives Startkapital von 50.000 Euro und kann ausgewählte Aktien kaufen.

Sieger werden in der Erwachsenen-, der Schüler- und der Klassenwertung sowie in sechs oberösterreichischen Regionen gekürt. Es gibt tolle Preise, zum Beispiel einen Citroën C3, ein E-Bike, einen Urlaub in Österreich und eine Garmin-Smartwatch.