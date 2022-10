"Die Besten werden belohnt, Gratulation!"

„Die Besten werden belohnt für ihre digitale Transformation, Gratulation!“, rappte der congeniale Philipp Scheiblbrandner alias „Scheibsta“ für die Sieger des Digitalos am Donnerstag Abend in den Promenadengalerien der OÖNachrichten. Der „Digital Award“ wurde tatsächlich an die besten im Bereich Digitalisierung vergeben, gemeinsam mit der Sparkasse OÖ und starken Partnern Land Oberösterreich, Tabakfabrik Linz, Stadt Linz, KPMG und Wiener Städtische. Scheibsta unterhielt die zahlreichen Gäste zum Teil mit frei improvisierten Reimen mit Schlagwörtern aus dem Publikum, von „Fritattensuppe“ bis „Fräsenschmiermittel“.

In vier Kategorien wurde der Digitalos verliehen. Als bestes digitales Start-Up wurde der Altenberger Unternehmer Thomas Neubauer mit Dimetor ausgezeichnet. Er hat eine Software- und Datenplattform zur Digitalisierung des Luftraums für unbemannte Luftfahrt und Drohnen entwickelt.

Die im deutschsprachigen Raum sehr erfolgreiche Elternbloggerin Christian Tropper („Einer schreit immer“) holte sich die Trophäe in der Kateogorie „Digitale Persönlichkeit“.

Dem auf Schrauben und Befestigungsmaterial für Holzbauten spezialisierten Unternehmen Sihga aus Ohlsdorf ist die „Digitale Transformation“ gut gelungen. Sihga überzeugte die Digitalos-Jury mit einem Feuchtemonitoringsystem, das Gebäude flächendeckend überwacht und Wasserschäden vermeidet.

Für ihr „Digitales Engagement“ erhielt das Netzwerk „Women in AI“ aus Attnang-Puchheim die Digitalos, Die Frauen wollen Mädchen und andere Frauen ermutigen, Expertinnen für Daten und künstliche Intelligenz zu werden: Das ist das Ziel des Netzwerks Women in Artificial Intelligence.

Zu guter Letzt wurde Sepp Hochreiter als Digitaler Pionier geehrt. Der gebürtige Bayer forscht und lehrt an der Linzer Johannes Kepler Universität. Seine Forschung zum so genannten „Long Short Term Memory“ stellt die Grundlage für die Spracherkennung moderner Handys und Navigationssysteme dar.