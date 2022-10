"Da ist einiges im Argen", sagt Justus Haucap auf die Frage, wie es um den Energiemarkt in Europa bestellt ist. Der Ökonom war von 2006 bis 2014 in der Monopolkommission der deutschen Regierung unter Kanzlerin Angela Merkel, davon vier Jahre als Vorsitzender. Das Angebot sei besonders bei Gas knapp, in Deutschland habe man sich zusätzlich beim Strom selbst eingeschränkt.