"Die Bauern haben das Gefühl, dass sie sekkiert werden"

Durch Berlin donnert in diesen Tagen nicht nur der Auto-, sondern auch der Traktorverkehr: Landwirte haben sich auf den Weg in die deutsche Hauptstadt gemacht und nutzen die Messe "Grüne Woche" für erneute Proteste. Wie berichtet, kam es bereits in der Vorwoche zu Demonstrationen mit teils massiven Verkehrsbehinderungen. Stein des Anstoßes sind geplante Subventionskürzungen.