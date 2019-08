Die Aufsichtsräte der kapitalmarktorientierten Unternehmen in Deutschland und Österreich sind nach wie vor Gremien, in denen sich vor allem ältere Herren treffen. Das ist ein Ergebnis einer ausführlichen Untersuchung des Instituts für Unternehmensrechnung und Wirtschaftsprüfung der Professoren Roman Rohatschek und Ewald Aschauer an der Johannes Kepler Universität. Dabei wurden 243 Unternehmen analysiert. Die Kontrollgremien bestehen demnach zu 75 Prozent aus Männern mit einem