Ich bin in einer Bubengesellschaft aufgewachsen. Ich hatte vier Brüder und eine Schwester, und das Bauunternehmen bestimmte unser Leben. Es kam also nicht überraschend, dass ich selbst in dieser Branche etwas unternehmen wollte", sagt Anna Heindl. Frau Heindl ist Teil der Familie, die den Mühlviertler Baukonzern Habau großgemacht hat. Kommende Woche wird die erste Tiefbau-Unternehmerin des Landes 90 Jahre alt.